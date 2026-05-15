"Вы обвиняетесь в госизмене": аферисты прикрываются СБУ и требуют деньги
В Украине выросло количество афер, во время которых злоумышленники обманывают граждан, выдавая себя за работников СБУ и других правоохранительных органов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники представляются должностными лицами СБУ и других государственных структур, чтобы обмануть граждан и завладеть их средствами.
Мошенники сначала запугивают свою жертву вымышленными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании РФ или покупке запрещенных товаров. Для усиления давления дельцы часто посылают в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос.
В дальнейшем аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги «на проверку» или «во избежание уголовной ответственности».
СБУ призывает граждан быть бдительными и соблюдать следующие правила:
Фиксируйте данные лиц, вышедших с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого пришел вызов, сохраните скриншоты сообщений.
Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не производите срочных денежных переводов.
Если вы стали объектом подобного вымогательства или получили подозрительное сообщение от лица, представляемого сотрудником СБУ, немедленно обращайтесь:
На горячую линию по номеру: 1516
На электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua
В Чат-боте «Спали ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot
Ранее сообщалось, что в Полтавской области работников СБУ разоблачили на взятке в $110 тыс.