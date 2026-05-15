"Вы обвиняетесь в госизмене": аферисты прикрываются СБУ и требуют деньги

В Украине выросло количество афер, во время которых злоумышленники обманывают граждан, выдавая себя за работников СБУ и других правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники представляются должностными лицами СБУ и других государственных структур, чтобы обмануть граждан и завладеть их средствами.

Мошенники сначала запугивают свою жертву вымышленными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании РФ или покупке запрещенных товаров. Для усиления давления дельцы часто посылают в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос.

В дальнейшем аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги «на проверку» или «во избежание уголовной ответственности».

СБУ призывает граждан быть бдительными и соблюдать следующие правила:

Фиксируйте данные лиц, вышедших с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого пришел вызов, сохраните скриншоты сообщений.

Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не производите срочных денежных переводов.

Если вы стали объектом подобного вымогательства или получили подозрительное сообщение от лица, представляемого сотрудником СБУ, немедленно обращайтесь:

На горячую линию по номеру: 1516

На электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua

В Чат-боте «Спали ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot

Ранее сообщалось, что в Полтавской области работников СБУ разоблачили на взятке в $110 тыс.

