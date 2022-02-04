"Вы пугаете людей": в Одессе охранник выгнал из магазина девушку с ДЦП (видео)

"Вы пугаете людей": в Одессе охранник выгнал из магазина девушку с ДЦП (видео)

Девушку попросили прийти в ТЦ с родителями.

В Одессе охранник выгнал из торгового центра по ул. Греческая девушка с ДЦП. Она попросила объяснить почему.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное местным Телеграм-каналом.

На видео видно, как девушка спросила охранника, почему он вывел ее из магазина. Он отвечает, что она якобы "пугает людей". Охранник предлагает ей прийти в магазин с родителями. В ответ девушка спрашивает, где написано, что она должна посещать магазин с родителями: "У вас есть такой документ?"

"Понимаете, вы пугаете людей, люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали", – говорит охранник. Затем охранник сказал, что его попросила вывести девушку из помещения продавщица.

Напомним, в Житомире мужчина устроил дебош в салоне троллейбуса после того, как его попросили надеть маску. Он вытолкал водитель из кабины и пытался завести общественный транспорт, нажимая на кнопки на пульте управления.

И в Одессе покупатель отказался придерживаться карантинные нормы в супермаркете и устроил скандал.

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