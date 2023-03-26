"Вы с честью выдержали экзамен на мужество": Зеленский, Залужный и Резников поздравили Нацгвардию с праздником

В Украине 26 марта отмечается День Национальной гвардии. В этот день украинских защитников поздравил президент Украины Владимир Зеленский и командование.

В своем обращении Владимир Зеленский отметил мужество и стальной характер защитников.

"Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину. С первых минут 24 февраля и в годы войны на Донбассе – нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло. Спасибо вам за службу и стальной характер!", — говорится в поздравлении президента.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что нацгвардейцы с первых дней полномасштабного вторжения России показали врагу свою стойкость и силу духа.

"Уважаемые воины-гвардейцы – потомки украинских казаков! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Национальной гвардии Украины! Вы достойно служите украинскому народу и безупречно выполняете возложенные на вас задачи. Вы с честью выдержали экзамен на мужество и верность присяге широкомасштабного вторжения, показав врагу свою стойкость и силу духа. Выражаю слова благодарности всем, кто защищает родную землю и защищает законные интересы народа и государства. Ваша бдительность является залогом спокойствия наших граждан, их щитом и надеждой в мирное будущее. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть ваши цели и мечты будут светлыми и достижимыми. Слава Украине", — говорится в сообщении Залужного.

Министр обороны Алексей Резников в этот день отметил наградами военных Национальной гвардии Украины и поблагодарил за службу.

"Честь. Мужество. Закон. Украинские нацгвардейцы и военнослужащие НГУ ежедневно своей отвагой, неустанной борьбой и, к сожалению, ценой собственных жизней доказывают, что полностью соответствуют своему лозунгу. Подразделения НГУ действуют по всей линии фронта вместе со всеми силами обороны. Защитники и защитницы" ваши ежедневные подвиги вдохновляют всю Украину! И лично меня! Имею честь сегодня, в День Национальной гвардии Украины, награждать настоящих Героев Украины! Слава Украине!", — написал Резников.

Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 до 2000 года. Затем она была расформирована и возрождена в 2014 году после незаконной оккупации Крыма и обострением ситуации на востоке Украины.

Главная задача Нацгвардии Украины – обеспечить общественную безопасность и охрану порядка, защищать права, жизнь, законные интересы и свободы украинцев, государства и общества. 2015 Нацгвардия Украины получила свой национальный праздник, который был назначен Указом президента Украины на 26 марта.

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