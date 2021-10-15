"Вы спутали, бл**ь": украинец в самолете устроил скандал из-за маски, когда пришла полиция пассажиры аплодировали

Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.
В самолете Ларнака — Киев мужчина устроил скандал из-за защитной маски. Он кричал, что ему трудно дышать в маске и цеплялся к пассажирам и экипаже.
Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный".
Так, пассажира самолета, летевшего в украинскую столицу попросили надеть маску. Однако тот устроил скандал. Он кричал на экипаж и пассажиров.
"Вы что, спутали, бл**ь, что ли? У меня сломан нос, мне дышать нечем, н***й! Я здесь умереть должен, бл**ь? А?" — кричал пассажир самолета.
Во время полета мужчина показывал нецензурные жесты и постоянно ругался. Когда самолет приземлился в Киеве, мужчину задержали. Действия правоохранителей все пассажиры приветствовали аплодисментами. Пассажир же отказывался выполнять указания полиции.
Как сообщает УНИАН, правоохранители подтвердили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. За это он заплатит штраф.
"Мужчина был пьян и ему грозит штраф именно за это, а не за то, что не надел маску в общественном месте. Сумма штрафа смешная — от 17 до 136 гривен", — отмечается в сообщении.
Осторожно! На видео нецензурная лексика, 18+
Напомним, в Польше украинка побили ногами автобус, водитель которого заставлял ее одеть маску.