"Вы спутали, бл**ь": украинец в самолете устроил скандал из-за маски, когда пришла полиция пассажиры аплодировали

"Вы спутали, бл**ь": украинец в самолете устроил скандал из-за маски, когда пришла полиция пассажиры аплодировали

Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

В самолете Ларнака — Киев мужчина устроил скандал из-за защитной маски. Он кричал, что ему трудно дышать в маске и цеплялся к пассажирам и экипаже.

Также читайте В самолете из Анталии в Запорожье подрались пассажирки: женщина разбила голову девушке

Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный".

Так, пассажира самолета, летевшего в украинскую столицу попросили надеть маску. Однако тот устроил скандал. Он кричал на экипаж и пассажиров.

"Вы что, спутали, бл**ь, что ли? У меня сломан нос, мне дышать нечем, н***й! Я здесь умереть должен, бл**ь? А?" — кричал пассажир самолета.

Во время полета мужчина показывал нецензурные жесты и постоянно ругался. Когда самолет приземлился в Киеве, мужчину задержали. Действия правоохранителей все пассажиры приветствовали аплодисментами. Пассажир же отказывался выполнять указания полиции.

Как сообщает УНИАН, правоохранители подтвердили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. За это он заплатит штраф.

"Мужчина был пьян и ему грозит штраф именно за это, а не за то, что не надел маску в общественном месте. Сумма штрафа смешная — от 17 до 136 гривен", — отмечается в сообщении.

Осторожно! На видео нецензурная лексика, 18+

Напомним, в Польше украинка побили ногами автобус, водитель которого заставлял ее одеть маску.

В самолете в Доминикану подрались украинские туристы: девушке расцарапали лицо и отгрызли ноготь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку