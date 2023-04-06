"Вы — стадо, мне Украина них** не дала": блогер из Закарпатья сбежала в Чехию и призывает поделить государство

Блогер обиделась на государство, потому что оно "ей ничего не дало".

Скандальная блогер, которая призвала отсоединить Закарпатье от Украины и получила подозрение от СБУ, сбежала в Чехию и продолжает оскорблять наше государство и его граждан.

Видео она опубликовала на своей странице в ТікТок.

Известно, что женщина находится за границей, вероятно, на работе. Поэтому она разозлилась на Украину, мол "государство, кроме паспорта не дало ей них**" и призвала отделить территорию Закарпатской области от Украины, за что и получила подозрение от СБУ.

Впоследствии закарпатка попыталась "извиниться", однако в очередной раз набросилась на государство и украинцев, которые сейчас противостоят российской агрессии.

"Относительно того, что "еб**а Украину — это был перебор, эмоции. Я высказала свое мнение, потому что мне Украина них** не дала, не дала возможность за что жить. И я пришла на чужую землю, чтобы здесь заработать. Я хочу донести до тех патриотов, зачем вы сюда пришли? Почему здесь изображаете из себя великих патриотов, а не дома? Почему вы обижаетесь на правду. Вы смеетесь над москалями, что они зомбированы. Вы ничем не лучше. Ибо вы – стадо. И я пошла против стада. И вам это не нравится, но мне по**й", — говорит блогер из Закарпатья.

Также скандалистка не признала подозрения от СБУ и заявила, что "статья угрожает тем, кто ей писал угрозы". Также она пригрозила украинцам, которые с ней соглашаются "уголовным преследованием".

Напомним, СБУ против скандальной блоггерши открыла производство по статье 110 Уголовного кодекса Украины. Спецслужба обещала наказать подозреваемую в сепаратизме.

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