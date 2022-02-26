"Вы – убийцы детей": российские военные корабли совершают террористические действия – ГПСУ

Пограничники просят запретить доступ суднам РФ к мировым портам.
Российские военные корабли совершают террористические действия.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Информацию об этом командир одного из кораблей Государственной пограничной службы Украины 26 февраля передал на трех языках.
"Вниманию командиров российских военных кораблей. Вы продолжаете совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства Украина. На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы – убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы, как военные преступники, будете преследоваться международным трибуналом.У ваших преступлений нет срока давности. Требуем немедленно прекратить агрессию против государства Украина, а также нарушение международного морского права", — говорилось в обращении.
Пограничники призывают мир "помогать Украине в отчаянной борьбе против разрешенного Россией кровопролития". В частности, в ГПСУ настаивают, чтобы судам с российским триколором запретили заходить в порты разных стран мира.
Как сообщалось, военный корабль России в акватории Черного моря "дружеским огнем" сбил собственный военный самолет.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 6:00 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.