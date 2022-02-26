"Вы – убийцы детей": российские военные корабли совершают террористические действия – ГПСУ

Пограничники просят запретить доступ суднам РФ к мировым портам.

Российские военные корабли совершают террористические действия.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Информацию об этом командир одного из кораблей Государственной пограничной службы Украины 26 февраля передал на трех языках.

"Вниманию командиров российских военных кораблей. Вы продолжаете совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства Украина. На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы – убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы, как военные преступники, будете преследоваться международным трибуналом.У ваших преступлений нет срока давности. Требуем немедленно прекратить агрессию против государства Украина, а также нарушение международного морского права", — говорилось в обращении.

Пограничники призывают мир "помогать Украине в отчаянной борьбе против разрешенного Россией кровопролития". В частности, в ГПСУ настаивают, чтобы судам с российским триколором запретили заходить в порты разных стран мира.

Как сообщалось, военный корабль России в акватории Черного моря "дружеским огнем" сбил собственный военный самолет.