"Вы все пид***сы": в Мариуполе мужчина набросился на девушку-бармена из-за украинского языка (видео)

Правонарушителем оказался 41-летний любитель Путина из Мариуполя.

В Мариуполе нетрезвый посетитель бара "Пьяная вишня" устроил скандал из-за украинского языка. Ему не понравилось, как к нему обратилась девушка-бармен.

Видео инцидента выложили в Сети.

"В Мариуполе мужчина набросился на бармена "Пьяной вишни" из-за того, что она сказала "Добрый вечер, что желаете?" Начал кричать, что она сука и он ее убьет, только пусть выйдет из-за бара. Требовал чтобы с ним говорили по-русски и кричал, что в Мариуполе все пид**сы конч**ные. Именно из-за украинского языка потом устроил на улице драку, бросался на сотрудников. Видео снято посетителями", — подписал публикацию автор Вячеслав Твердохлеб.

На кадрах видно, как возле барной стойки стоит мужчина и покрывает трехэтажной бранью всех работников заведения, в том числе и девушку, которая заговорила с ним на украинском языке. Неадекват кричал, что в Днепре так к людям не относятся, как в Мариуполе. После этого он сам себе поаплодировал и вышел из заведенияе.

Сотрудники бара вызвали полицию. Правоохранители составили на мужчину протокол за хулиганство.

Сотрудники Мариупольского районного управления полиции установили нарушителя. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток", — сообщили в Мариупольском районном управлении полиции.

"Звезду" "Пьяной вишни" узнали. Неадекватным мужчиной оказался 41-летний мариуполец Евгений Янчев. На своих страницах в соцсети он восторгается политикой Путина и делится новостями страны-агрессора.

Напомним, что с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять им информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке. В кафе, ресторанах, магазинах, на заправках и в банках к посетителям должны обращаться по государственному. Исключением является только личная просьба клиента.

Читайте также: