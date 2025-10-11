"Вы ждете договорняк, чтобы "сдать" нас домой" - иностранный доброволец обратился к властям Украины

Доброволец Андрей Бессмертный / © Instagram

Почти четыре года иностранный доброволец Андрей Бессмертный, воюющий на стороне Украины, обратился к обществу с просьбой привлечь внимание властей к проблемам, с которыми сталкиваются иностранцы, ставшие на защиту Украины. Он рассказал о дискриминации в быту, препятствиях при получении гражданства и проблемах с оформлением жилья.

Об этом он написал в Instagram.

По словам воина, в начале полномасштабного вторжения иностранные добровольцы — в частности белорусы и россияне, которые стали на сторону Украины — часто становились «белыми воронами» и подвергались осуждению. Однако со временем общество узнало о многочисленных случаях солидарности и самопожертвования: многие иностранцы отдали за Украину здоровье и жизнь.

«Я, как и тысячи иностранных добровольцев, воюю эту войну на стороне правды. Мы не имеем базовых прав, — пишет автор, — Четыре года — мы до сих пор те, кто имеет только право воевать, погибать и становиться калеками».

Он рассказал, что в первый год войны была инициатива предоставления гражданства тем, кто стал на защиту Украины, но ответа — «нет, все по закону Украины» — так и не произошло. Нехватка времени на судебные тяжбы в период активных боевых действий, объясняет доброволец, заставила многих откладывать оформление документов, однако проблема осталась нерешенной.

Особое внимание он уделяет случаю с покупкой квартиры в рассрочку в Киевской области: первый платеж прошел нормально, однако при следующем банк или продавцы отказали в приеме платежа — якобы из-за того, что покупатель является белорусом. Из-за отсутствия соответствующих прав мужчина был вынужден заключить сделку через жену, которая имеет временный вид на жительство. Он добавил, что имеет скриншоты и другие подтверждения отказов.

Доброволец также отмечает обращение в Министерство ветеранов, где, по его словам, «прорабатывают законы и правки», но реальных изменений не произошло.

«Я несколько раз был в Министерстве ветеранов, где уже неоднократно прорабатывали какие-то законы, правки и эти хождения по кругу — и ничего не изменилось. Вы ждете „сыграть договорнячок“ с врагом и сдать добровольцев „домой“, где им грозит смертная казнь (например, белорусам)? Выслать в Европу (которая, кстати, легализует белорусов за несколько месяцев)? Убить или посадить в тюрьму за какой-то найденный патрон, который завалился между сиденьями авто во время боевых действий? Вопрос риторический, но открытый», — написал он.

«Минимум, что я хочу оставить своей дочери и жене, если погибну, — это жилье», — подчеркнул автор публикации. Он также добавляет, что не хочет обязательно гражданства, но требует «элементарных, базовых прав и возможности существовать в Украине».

В обращении содержится призыв к органам власти — Офису Президента, Национальному банку, Миграционной службе и другим институтам — рассмотреть и решить проблему иностранных добровольцев и их семей: «Прошу максимального внимания и вашей поддержки».

В заметке он отмечает, что пока не считает время для пикетов и маршей, поскольку это «на руку врагу», однако надеется на публичный резонанс и помощь со стороны общественности и соответствующих институтов.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство упростило и обновило правила оформления документовдля иностранцев и лиц без гражданства, которые служат или помогают украинским военным, а также для их семей.