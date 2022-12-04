Выбежал из дома, упал и умер: в Николаевской области мужчина убил товарища

В Николаевской области конфликт между мужчинами закончился трагедией.

В Николаевской области во время ссоры мужчина нанес удары товарищу, от которых он скончался.

Подробности убийства сообщила полиция Николаевской области.

В отделение полиции обратились прохожие и заявили, что возле одного из домов по ул. Океановской лежит тело мужчины с признаками избиения.

На месте происшествия полицейские установили, что телесные повреждения 42-летнему потерпевшему нанес знакомый после совместного распития спиртных напитков.

"Между мужчинами началась ссора, во время которой 47-летний злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары. После которых мужчина выбежал из дома, упал и умер", — отметили в полиции.

В ходе следственно-оперативных мероприятий оперативники разыскали злоумышленника, который после совершения преступления скрывался на территории города.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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