Выбежал на дорогу: в Ровенской области опрометчивый пешеход попал под колеса автомобиля

Выбежал на дорогу: в Ровенской области опрометчивый пешеход попал под колеса автомобиля

Мужчина скончался на месте.

В Ровенской области под колесами авто погиб житель Винницкой области. Правоохранителям водитель сказал, что мужчина внезапно выбежал на дорогу.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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Наезд на пешехода совершил 41-летний водитель автомобиля Seat Cordoba. Пешеходом оказался 51-летний житель города Жмеринка Винницкой области, который, по словам водителя, внезапно выбежал на проезжую часть.

Водитель сам вызвал "скорую" и сообщил в полицию. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Медики только констатировали его смерть.

По результатам исследования, водитель автомобиля был трезвый. По факту нарушения безопасности дорожного движения было начато досудебное расследование.

Напомним, в Прилуцком районе на трассе возле села Обычев произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vario и автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 37-летняя водитель легковушки.

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