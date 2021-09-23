Выбежала на путь и легла на рельсы: под Днепром женщина бросилась под поезд

От полученных травм женщина скончалась на месте.
В Марганце Днепропетровской области женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд.
Об этом сообщает Depo.Днепр.
Происшествие произошло в Марганце возле станции "Обменная". По словам очевидцев, женщина сама спровоцировала ситуацию. Она вдруг выбежала на путь перед товарным поездом, который двигался, и легла на рельсы.
Машинист не успел затормозить и остановить тепловоз.
В результате наезда женщине отрезало голову. Сейчас ее личность установлена. Известно, что погибшей 46 лет. Что стало причиной такого поступка женщины, выясняют правоохранители.
Напомним, что на железнодорожном перегоне между станциями "Перелеты" и "Балта" произошел смертельный инцидент. По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.