Выбежали с сыном за несколько минут до попадания ракеты: во Львове чудом спаслись супруги-журналисты

Своевременное решение спуститься в укрытие спасло им жизнь.

Российская армия среди ночи 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Оккупанты попали в жилой дом на улице Стрыйской, там погибли пять человек. Павел Вуец и Наталья Сокирчук с сыном жили на последнем этаже этого дома. Они чудом спаслись – выбежали из квартиры в укрытие за несколько минут до попадания ракеты.

Об этом рассказал журналист Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, а также сообщает "Главком".

Супруги эвакуировались из Киева во Львов из-за полномасштабного вторжения в марте 2022 года. На западе Украины снимали квартиру.

"Теперь у коллег нет ни жилья, которое они снимали во Львове, переехав из-за вторжения из Киева, ни автомобиля. Зато живы!" – рассказал Сергей Томиленко.

Своевременное решение спуститься в укрытие спасло им жизнь. В полностью разрушенном доме остались все документы, личные вещи и средства семьи.

Павел Вуец работает журналистом издания "Главком" с момента его основания. Его жена, Наталья Сокирчук, до весны 2023 также работала там корреспонденткой.

Ракетный удар по Львову

В ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов. Пока известно о четырех погибших и восьми раненых. Из-за террора окупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки на Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Около 02:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, охватившую в том числе и западные регионы. Воздушные Силы ВСУ сообщили о запуске вражеских ракет из акватории Черного моря. Сначала они летели в сторону Киева, но впоследствии сменили траекторию и улетели на запад.

Первые взрывы этой ночью во Львове прогремели около 02:30. В течение следующих 40 минут город услышали еще серию взрывов. Кое-где произошли перебои со светом и мобильной связью. 03:18 – отбой тревоги.

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