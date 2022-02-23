Выбил ногами стекло в окнах и выплыл на берег: в Одесской области водитель вынужденно утопил автомобиль

Выбил ногами стекло в окнах и выплыл на берег: в Одесской области водитель вынужденно утопил автомобиль

Спасатели достали машину.

В Одесской области водитель легкового авто вынужденно съехал в водоем, чтобы избежать ДТП.

Об этом пишет местное издание "УСИ".

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Ильичевского судоремонтного завода, между селом Малодолинским и поселком городского типа Александровка.

Водитель машины рассказал, что вынужден был заехать в водоем, потому что на встречу ему на дороге внезапно выехала машина. Чтобы избежать столкновения, водитель совершил резкий маневр в сторону и взлетел в воду. Оказавшись в воде, он выбил стекла в окнах и выплыл к берегу. Впоследствии он вызвал спасателей, которые помогли извлечь машину из воды с привлечением крана.

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Ранее стало известно, что в Ровенской области 24-летний водитель утонул в своей машине.

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