Выбили окно и вытащили мужчину: в Днепре спецподразделение полиции задержало водителя иномарки

В чем подозревают мужчину, пока неизвестно.

В Днепре днем 30 сентября на проспекте Нигояна спецподразделение полиции "КОРД" провело задержание.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Так, правоохранители остановили на дороге водителя автомобиля BMW. В легковушке разбили окно, вытащили из транспортного средства мужчину и надели на него наручники.

По факту чего задержали гражданина, сейчас неизвестно. Неясно также, был ли в авто кто-то кроме водителя. На месте проводятся следственные действия, из-за которых на проспекте затруднено движение.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области мужчина напал с ножом на двух прохожих. В результате чего один из них скончался на месте, второй получил серьезные ранения.

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