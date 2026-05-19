Украина
1557
1 мин

Выбили стекло: во Львове прохожие штурмовали бус с мобилизованным (видео)

Во Львове агрессивная толпа атаковала бус военкомата и вытащила оттуда мобилизованного мужчину.

Дмитрий Гулийчук
Скандал во время мобилизации во Львове

Во Львове произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК, которые везли в бусе мобилизованного. Люди вытащили мужчину из буса, разбив в машине стекло.

Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

Также в бусе, как видно на видео, был конфликт с мужчиной, которого хотели мобилизовать. В результате он ногами выбил окна в бусе.

«В автомобиле был и работник полиции, это видно на видео, который по плану должен был урегулировать и успокоить конфликт, но он вместе со служащими ТЦК уехал с места, не выйдя из буса», — отметили в паблике «Львівич».

Реакция ТЦК

Львовский областной ТЦК прокомментировал инцидент и подтвердил, что в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военкомата.

«Было повреждено транспортное средство, создана угроза жизни и здоровью личного состава, а также фактически сорвано выполнение мер мобилизации», — говорится в сообщении.

В ТЦК предупредили, что такие действия недопустимы в условиях военного положения и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, что на Прикарпатье будут судить руководителя районного ТЦК и троих его подчиненных, которые истязали мобилизованных.

