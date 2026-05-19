- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1557
- Время на прочтение
- 1 мин
Выбили стекло: во Львове прохожие штурмовали бус с мобилизованным (видео)
Во Львове агрессивная толпа атаковала бус военкомата и вытащила оттуда мобилизованного мужчину.
Во Львове произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК, которые везли в бусе мобилизованного. Люди вытащили мужчину из буса, разбив в машине стекло.
Соответствующее видео появилось в местных пабликах.
Также в бусе, как видно на видео, был конфликт с мужчиной, которого хотели мобилизовать. В результате он ногами выбил окна в бусе.
«В автомобиле был и работник полиции, это видно на видео, который по плану должен был урегулировать и успокоить конфликт, но он вместе со служащими ТЦК уехал с места, не выйдя из буса», — отметили в паблике «Львівич».
Реакция ТЦК
Львовский областной ТЦК прокомментировал инцидент и подтвердил, что в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военкомата.
«Было повреждено транспортное средство, создана угроза жизни и здоровью личного состава, а также фактически сорвано выполнение мер мобилизации», — говорится в сообщении.
В ТЦК предупредили, что такие действия недопустимы в условиях военного положения и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, что на Прикарпатье будут судить руководителя районного ТЦК и троих его подчиненных, которые истязали мобилизованных.