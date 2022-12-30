Выбираем женские золотые обручальные кольца

После церемонии бракосочетания их носят на пальцах постоянно, и для девушек это иногда создает некоторые проблемы. Дело в том, что дамы обычно носят сразу несколько украшений, поэтому женские золотые обручальные кольца приходится выбирать внимательно, чтобы они сочетались с другими аксессуарами. Большой выбор ювелирных изделий вы найдете в интернет-магазине Золотой Век, который является одним из лидеров индустрии.

Разновидности женских золотых обручальных колец

Сегодня женские золотые обручальные кольца отличаются большим разнообразием, но можно выделить наиболее популярные разновидности:

Классические. Это практичные и удобные изделия с плоской матовой или глянцевой поверхностью. Вращающиеся. Такие креативные изделия не только играют роль свадебных украшений, но и могут послужить игрушкой для снятия стресса. У них есть центральные вращающиеся элементы, которые обычно украшаются камнями или красивым рельефом. Trinity. Состоят из трех отдельных колечек, выполненных из золота разных оттенков. Обычно это желтый, белый и розовый оттенок. Eternity. Такие женские золотые обручальные кольца украшаются мелкими камешками по всему диаметру ободка. Не самый практичный вариант, но он точно сделает вас яркой и неотразимой. Солитеры. Это лаконичные и элегантные украшения с классической гладкой основой из золота. По центру расположен камень, и чаще всего это именно бриллиант. Короны. Не каждая девушка согласится на такое украшение, но сейчас оно в тренде. Обычно подобные колечки выбирают целеустремленные и уверенные в себе персоны, которые хотят подчеркнуть свою успешность и социальный статус.

Женские золотые обручальные кольца должны быть идентичны мужским?

Это очень распространенная жизненная ситуация, когда невеста хочет выбрать более красивую и вычурную разновидность женского золотого обручального кольца, а жених присматривается к более простым и лаконичным вариантам, потому что боится выглядеть нелепо или недостаточно мужественно. Сегодня свадебная мода не дает четкого ответа на вопрос, обязательно ли свадебные аксессуары должны быть одинаковыми. Но современные тенденции таковы, что молодожены все чаще идут на компромисс, в результате чего женские золотые обручальные кольца могут заметно отличаться от мужских. Если у них одинаковый цвет металла и есть хоть какие-то схожие черты, тогда такое решение точно имеет право на жизнь.