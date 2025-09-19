"Выбесил": как оправдывается экс-работник ТЦК, который побил учителя в Харькове

Бывший работник ТЦК, ударивший учителя, оценил моральный ущерб в 15 тысяч: как реагирует потерпевший. / © Суспільне

Реклама

Бывший работник ТЦК Сергей Воловик, ударивший учителя истории Юрия Федяя во время мер оповещения 11 мая, готов заплатить пострадавшему 15 тысяч гривен за моральный ущерб и 21 тысячу гривен за правовую помощь.

Об этом защитник обвиняемого заявил во время заседания суда 19 сентября, сообщает Суспільне.

Потерпевший требовал возмещения в размере 300 тысяч гривен за моральный ущерб, а также 21 тысячу гривен за правовую помощь. Защитник Воловика считает сумму компенсации завышенной, потому попросил суд частично удовлетворить иск.

Реклама

На судебном заседании 19 сентября Сергей Воловик заявил, что потерпевший его «выбесил». При этом он извинился перед Юрием Федяем в зале суда.

Напомним, в Харькове сообщили о подозрении работнику местного РТЦК и СП, ударившему мужчину кулаком в живот во время проверки документов. Установлено, что инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных. Во время общения с местным жителем между ним и одним из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил мужчину.

Впоследствии мэр города Терехов прокомментировал эту громкую историю. Он подчеркнул, что пострадавший — учитель и имеет законное право на бронирование.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине 20-летний парень ворвался в помещение ТЦК и ударил полицейского. Вероятно, чтобы «освободить» другого мобилизованного.