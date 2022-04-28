Выбиты зубы и связанные руки: в Здвижевке на Киевщине нашли тела троих мужчин, среди которых 29-летний военный

Выбиты зубы и связанные руки: в Здвижевке на Киевщине нашли тела троих мужчин, среди которых 29-летний военный

В Киевской области нашли тела троих замученных мужчин.

Среди замученных – 29-летний военный ВСУ Виктор Балай. После российского вторжения он пошел в Бородянку, чтобы присоединиться к ВСУ.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что дальше произошло с Виктором, неизвестно. Но недавно его тело и еще двоих мужчин нашли в Здвижевке. Тела были скручены, руки связаны, а зубы выбиты.

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Бабушка Виктора живет в Бородянке. Она говорит, что во время оккупации россияне поставили три единицы боевой техники в ее дворе, украли из ее дома все вещи и запасы пищи. К ней оккупанты хотели заселить двух женщин. Старушка ответила, что у нее мало места и предложила коттедж напротив. Но ей ответили: там командование. Хотя на заборе того дома была надпись "Люди".

Пенсионерка уже не помнит женщин, но вполне возможно, что именно их трупы позже хоронил местный священник. Тела были завернуты в желтую и голубую ткань.

Напомним, что прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче.

Также мы сообщали, что в Киевской области обнаружили 1150 тел погибших гражданских граждан.

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