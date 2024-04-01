Выбитые окна и повреждения водопровода: Терехов прокомментировал ситуацию в Шевченковском районе Харькова после обстрела

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в Шевченковском районе после обстрела.

Об этом информируют местные издания.

«Хочу еще раз сказать, что это война против мирного гражданского населения. Сегодня враг снова обстрелял наш город – город Харьков. В результате были слышны взрывы возле жилых домов, есть повреждения жилого дома: выбиты окна, теперь мы будем обследовать крышу. Кроме того, произошло повреждение водопровода небольшого диаметра. Наши коммунальные службы работают на месте и устраняют повреждения. Что касается людей, к счастью, пострадавших нет», – отметил он.

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Напомним, что взрывы в Харькове также раздавались 31 марта 2024 около 16:00.

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