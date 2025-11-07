Выбитые окна в многоэтажках и детсаде: россияне атаковали Запорожье

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Запорожье в результате очередной атаки российских войск повреждены жилые дома и детский сад в одном из городских районов. В постройках выбило окна.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На месте работают аварийные службы и коммунальщики - они ликвидируют последствия атаки и помогают местным жителям.

Реклама

Федоров призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы переходить к укрытиям.

Напомним , российская армия регулярно обстреливает Запорожье и область, нанося удары как по прифронтовым, так и по мирным районам города.

Напомним, что в Киеве — воздушная тревога: угроза применения баллистики .