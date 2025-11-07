- Дата публикации
Выбитые окна в многоэтажках и детсаде: россияне атаковали Запорожье
В Запорожье из-за российской атаки повреждены многоэтажки и детский сад: в зданиях выбило окна. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Запорожье в результате очередной атаки российских войск повреждены жилые дома и детский сад в одном из городских районов. В постройках выбило окна.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На месте работают аварийные службы и коммунальщики - они ликвидируют последствия атаки и помогают местным жителям.
Федоров призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы переходить к укрытиям.
Напомним , российская армия регулярно обстреливает Запорожье и область, нанося удары как по прифронтовым, так и по мирным районам города.
