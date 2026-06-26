Выбитые Украиной мосты вызвали панику среди приспешников Путина: коллаборанты готовят побег с Херсонщины

Атаки наЧонгарский мост / © ТСН

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Успешные и регулярные удары Сил обороны Украины по ключевым логистическим артериям, мостам и тыловым базам врага посеяли настоящую тотальную панику в рядах оккупационной администрации Херсонской области.

Об этом сообщают агенты военного партизанского движения «АТЕШ», фиксирующие резкое ухудшение настроений в кабинетах ставленников Кремля и коллаборантов во главе с Владимиром Сальдо.

Безопасных дорог для предателей не осталось

Главной причиной истерики среди муртадов Путина стали постоянные точные прилеты по мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки. Ситуацию для врага усложняют непрерывные атаки украинских беспилотников на стратегически важной для РФ трассе «Новороссия».

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Из-за выбитых мостов и постоянной опасности с неба поставка российской группировки войск на юге существенно затруднена. Более того, для самих коллаборантов и российских чиновников практически не осталось безопасных маршрутов для передвижения.

Геническ больше не «тихий тыл»

Еще совсем недавно временно оккупированный Геническ захватчики считали глубоким и безопасным тылом, где можно спокойно отсиживаться. Однако неспособность российской ПВО защитить даже собственные штабы изменила реальность.

«Теперь Геническ регулярно оказывается под ударами. Это заставляет местное руководство серьезно нервничать за свою жизнь. Настроения в кабинетах окупантов упали ниже плинтуса», — констатируют в «АТЕШ».

Оккупанты пакуют чемоданы

По данным подполья, на фоне постоянного страха за собственные шкуры херсонская оккупационная администрация уже в ближайшее время может полностью свернуть свою работу.

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В настоящее время предатели рассматривают вариант экстренной эвакуации и бегства в соседнюю Запорожскую область. Основным направлением для «негативного наступления» коллаборанты выбрали Мелитополь, надеясь, что он расположен чуть дальше линии фронта. Однако, как показывает практика, украинский хлопок умеет доставать врага повсюду.

Напомним, ранее руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил о том, что Силы обороны Украины полностью вывели из строя Чонгарский мост после ряда атак по нему. Российская оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений.

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