Выбитый глаз и многочисленные переломы: в Запорожье мужчина чуть не до смерти избил кошку и выбросил из окна 3 этажа

Выбитый глаз и многочисленные переломы: в Запорожье мужчина чуть не до смерти избил кошку и выбросил из окна 3 этажа

Злоумышленника нашла полиция и он должен понести наказание за содеянное.

В Запорожье под многоквартирным домом прохожие нашли искалеченную кошку. Животное забрали зоозащитники и доставили в ветлечебницу, а правоохранители разыскали того, кто поиздевался над четырехлапой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В полицию с заявлением о жестоком обращении с животным обратилась местная зоозащитница. Она сообщила, что под домом по улице Запорожской нашла искалеченную кошку. Животное, по ее словам, скорее всего выбросили из окна. Зоозащитница увезла ее в ветклинику, где у нее диагностировали многочисленные травмы: травматическую ампутацию глаза, тяжелые черепные и другие ранения.

"По полученному сообщению полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, опросили жителей дома и нашли свидетелей, которые слышали шум, грохот и крики животного в одной из квартир на третьем этаже. В дальнейшем установлено, что хозяин после жестокого избиения беззащитного животного, выбросил его через окно", — рассказали в полиции.

Владельца животного обвиняют в жестоком обращении с животным (ч.1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы от двух до трех лет с конфискацией животного. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в селе Солотвино Житомирской области дети издевались над собаки ради лайков в Сети. Они бросали животное в воду и снимали это все на телефон. При этом они радовались и весело смеялись.

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