Выбивал двери горсовета и угрожал "невидимым" оружием: в Черновцах мужчину госпитализировали в психбольницу

Выбивал двери горсовета и угрожал "невидимым" оружием: в Черновцах мужчину госпитализировали в психбольницу

По словам патрульных, нарушитель вел себя неадекватно.

В воскресенье, 16 января, неадекватный мужчина бросился выбивать входную дверь в здание Черновицкого горсовета и крушить оконное стекло. Также он угрожал оружием, которого не имел, и заявлял, что в дальнейшем будет заниматься хулиганством.

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Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции области Юлию Замерзляк, нарушителя заметили правоохранители во время патрулирования улицы и задержали.

На него составили два протокола: за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, проходить освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Почему он крушил дверь горсовета — пока неизвестно. В результате нарушителя госпитализировали в психиатрическую больницу.

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