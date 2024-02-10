"Выбивали" деньги и угрожали убить семью бойца ВСУ: что известно о громком задержании рэкетиров

В Запорожье мужчины угрожали убийством семьи погибшего бойца ВСУ, если та не отдаст им средства, полученные от государства. Речь идет о тысячах долларов. И такой случай в Украине не одинок.

Детали громкого задержания рэкетиров – в эксклюзиве TSN.UA.

СБУ схватило преступников

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали преступную группировку, которая перешла все моральные границы. По данным СБУ, те хотели отжать государственные выплаты у вдовы воина ВСУ.

"Служба безопасности нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Запорожья. Среди пострадавших были родственники погибших украинских воинов", — сообщили в службе.

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В целом задокументирован факт "выбивания" 10 тыс. американских долларов от жены одного из павших защитников Украины.

Как пишут в Сети, они запорожские уголовники – Виталий Коломоец, Анатолий Гребенец и Андрей Смоляный. За деньги, которые вдова погибшего воина ВСУ получила от государства, бандиты были готовы на все. Сначала они заявили, что ее муж вроде бы не вернул им долг. Затем начали преследовать ее с семьей, оказывать психологическое давление и даже угрожали убить ее дочь.

Вымышленный долг

По разработанному плану один из подозреваемых с сентября 2023 года потребовал от женщины уплатить вымышленный долг ее мужа в сумме 10 тыс. долларов США. Он систематически звонил по телефону и посещал по месту жительства с угрозами применение насилия и повреждения имущества. Остальные двое наоборот за эту же сумму предложили вдове военного свои услуги по "решению вопроса" о невозвращении долга.

Смотрите на ютубканале ТСН: ШОК! Рекетиры выбивали деньги и угрожали убить дочь и вдову бойца ВСУ!

Группа вымогателей задержана в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи части денежных средств на сумму 150 тыс. грн. Двум из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, третьему – круглосуточный арест.

Как сообщают в СБУ, "разбоем" эти трое занимались давно и буквально терроризировали местных, с применением силы требовали от них "дань" за не существовавшие долги. Таким образом, мужчины якобы распространяли свое влияние в областном центре и нескольких других районах области. А поймать на крючок злоумышленников удалось в момент передачи им денег.

Преступникам грозит срок

Если их вину докажет суд, то мужчины сядут еще раз. Рекетирам грозит до 12 лет лишения свободы. СБУ и Нацполиция продолжают расследование, чтобы выяснить как можно больше деталей о преступниках.

Как бы это ни ошеломляло, такие ситуации в Украине не единичны. В Службе безопасности уже несколько раз сообщали о случаях "рекетирства" в сторону украинских воинов или их семей в разных регионах Украины. Так вот, в конце декабря просто идентичная ситуация произошла на Волыни.

Как рассказывают в Службе безопасности, там молодые люди организовали банду, которая напала и жестоко избила военнослужащего ВСУ, чтобы завладеть его деньгами. В результате нападения боец получил черепно-мозговую травму и убой шейного отдела позвоночника. А вот денег они так и не получили. СБУ разобралась с бандитами и даже нашла того, кто дистанционно командовал преступниками.

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