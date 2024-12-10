"Выбивали" деньги из супругов: на Житомирщине задержаны рэкетиры

Служба безопасности и следователи Национальной полиции нейтрализовали преступную группировку, которая собиралась "обложить данью" и держать в страхе жителей Житомирщины. Злоумышленники требовали от супругов 3 тысячи долларов США в пределах одного "транша", а в общей сложности собирались "выбить" почти 1,5 млн грн для наполнения так называемой "воровой кассы".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, фигуранты ворвались в помещение военного, когда узнали, что он получил от государства денежную компенсацию за осколочное ранение ноги во время боев на передовой.

"Используя тяжелое состояние воина, фигуранты угрожали ему и жене ножом, чтобы заставить их уплатить "дань". В случае отказа рэкетиры обещали вернуться и насильно забрать все деньги и другое частное имущество, а потерпевших убить", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали всех трех участников группировки, когда они снова "наведались" в дом военного.

По данным следствия, главой банды оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство. Он привлек к преступлению двух подельников, среди них – местная жительница, причастная к сутенерству.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые занимались поджогами в Украине по заказу кафиров. Преступники действовали на Киевщине и Тернопольщине, пытаясь уничтожить военную технику и админздания с помощью воспламеняющихся смесей.

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