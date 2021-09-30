Выбивали признание и "вешали" чужие преступления: под Днепром будут судить троих полицейских

Выбивали признание и "вешали" чужие преступления: под Днепром будут судить троих полицейских

Правоохранители искусственно наращивали положительные показатели своей работы.

В Никополе Днепропетровской области будут судить троих полицейских, которые издевались над гражданами и выбивали признания за преступления, которые они не совершали.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно троих оперативников Никопольского районного управления полиции за превышение служебных полномочий (ч.2 ст.28 ч.2 ст.365 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2021 года в Марганце указанные полицейские, для искусственного наращивания показателей работы, безосновательно задержали двоих граждан. Они незаконно их обыскали, в надежде найти наркотики, но так их и не нашли.

"Выходя за пределы предоставленных законом полномочий, правоохранители нанесли мужчинам удары по телу, отобрали у них мобильные телефоны, после чего доставили в отделение полиции, где, применяя к потерпевшим меры физического и психологического воздействия, заставляли признаться в совершении уголовного преступления", — сообщают в прокуратуре.

Напомним, что в Одесской области патрульные избили 35-летнюю пассажирку автомобиля, водитель которого совершил ДТП.

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