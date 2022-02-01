Выбивали признание с извращениями: правоохранители сдавливали и оттягивали гениталии мужчине, чтобы раскрыть убийство под Харьковом

Выбивали признание с извращениями: правоохранители сдавливали и оттягивали гениталии мужчине, чтобы раскрыть убийство под Харьковом

Правоохранители хотели быстро раскрыть тяжкое преступление.

В Харьковской области за пытки человека будут судить троих правоохранителей. Они "выбивали" признание из мужчины в убийстве.

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Об этом сообщает ГБР.

Следователи завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов полиции Харьковщины и оперуполномоченного сектора криминальной полиции, которые с извращениями пытали мужчину. Обвинительные акты направлены в суд.

Также на скамье подсудимых оказался судмедэксперт, пытавшийся скрыть преступление.

Следствие установило, что указанные правоохранители расследовали убийство, произошедшее в одном из сел Харьковской области. Они решили как можно быстрее раскрыть преступление и виновным назначили 61-летнего знакомого убитого.

Полицейские вошли в дом, когда он спал, сразу начали его избивать, душить деревянной палкой и требовали признаться в убийстве. Далее надели наручники и отвезли в участок, где пытка продолжилась.

Больше часа "подозреваемого" били пластиковой бутылкой с водой по голове, а затем заместитель начальника отделения полиции натянул резиновые перчатки и принялся сдавливать и оттягивать половые органы мужчины.

Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство товарища.

Чтобы скрыть следы пыток, правоохранители договорились с судмедэкспертом, который написал в справке, что телесных повреждений у подозреваемого не обнаружил.

"Таким образом двое правоохранителей обвиняются в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Заведующий районным бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в предоставлении заведомо ложного заключения органу досудебного расследования, совмещенному с обвинением в тяжком преступлении (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет", — рассказали в ГБР.

Напомним, что СБУ задержала в Одессе преступную группу, в состав которой входили сотрудники структурных подразделений Госпогранслужбы. Участники банды терроризировали жителей Одесской области, похищали людей и потребовали у них деньги.

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