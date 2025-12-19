«Выбор года 2025»: почему украинцы снова выбрали «Синергию»

Реклама

Строительная группа "Синергия" седьмой год получает звание «Девелоперская компания года в пригороде Киева» по версии премии «Выбор года».

Компания объединяет надежность строительства с активной социальной позицией: поддерживает ВСУ, работает с украинскими производителями, создает рабочие места и формирует среду, в которой хочется жить с продуманными дворами, спортивной инфраструктурой, современными детскими пространствами и регулярными событиями для жителей.

Во флагманском проекте застройщика ЖК «Синергия Сити» сначала проектируется школа, детские сады, спорт, события и сообщество, и только после этого дома. Именно такой подход позволил проекту получить награду премии «Выбор года 2025» как «Жилой комплекс бизнес-класса в пригороде Киева».

Инфраструктура для детей: радостное детство и содержательный досуг

Через год ЖК «Синергия Сити» существенно изменился. Комплекс наполнился инфраструктурой, которая формирует ежедневный комфорт: зеленый променад, зоны отдыха, терапевтический сад с лавандой, беседки для встреч и неспешных разговоров.

Особую роль в этой экосистеме играют просторы для детей. Hip Park – продукт украинского производителя, который работает по международным стандартам и представлен в Финляндии. Игровая площадка нового поколения стала излюбленным местом отдыха детворы. Дети сами решают, кем быть сегодня: исследователями, строителями, капитанами подземных кораблей или героями собственных историй.

Горки разной высоты, канатные сетки, качели, батуты, лазанки, туннели, холмы, песочница – каждый элемент стимулирует движение, фантазию и взаимодействие. Пространство подходит детям всех возрастов и помогает развивать координацию, выносливость и социальные навыки.

Проектированием занималась команда Hip Park вместе с педагогами и детскими психологами. Такой профессиональный подход для дела позволил получить лучший результат: у горок всегда людно, иногда дети даже борются за свое право подняться на горку первыми. Они учатся быть в обществе, уступать, делиться, мечтать. Архитекторы «Синергии» позаботились о том, чтобы площадка органично вписывалась в ландшафт двор-сада и не перегружала пространство визуально. Безопасные материалы и каучуковые покрытия обеспечивают комфорт и защиту во время активных игр.

Пространство, в котором удобно расти

Игровая площадка Hip Park – только начало. Уже стартовали работы по продолжению игровой зоны, ориентированной на старших детей. Впереди больше динамических конструкций и более сложных сценариев игры.

Район, где все рядом

Комплекс постепенно превращается в самодостаточную городскую ячейку. За год здесь открылись десятки бизнесов: супермаркеты, рестораны, кафе, сервисы, просторы для животных. Рядом – АТБ и VARUS, работает доставка. Большинство ежедневных потребностей разрешаются в пределах района.

Сообщество вместо спального массива

"Синергия Сити" живет событиями. В течение года здесь отмечают традиционные праздники – от Пасхи и коляды до Ивана Купала. Для детей проводят пенные вечеринки, «Город профессий», Хэллоуин, кинопоказы и мастер-классы. Для взрослых – встречи жителей, настольные игры, книжный клуб.

Следующий этап развития

Строительная группа «Синергия» уже работает над новой очередью «Синергия Сити». В фокусе – энергоэффективность, качественное благоустройство и сервис. Запланированы просторные террасы, укрытия, новые падл-корты, усовершенствованные спортивные зоны.

Социальная ответственность, подтвержденная действиями

В 2025 году компания направила 7,5 млн. грн. в поддержку ВСУ и передала квартиру в ЖК «Синергия Киев» для благотворительного розыгрыша с целью сбора 100 млн. грн. для Третьего армейского корпуса.

«Синергия» системно инвестирует в образование и культуру: уже седьмой год действует программа «Отличник синергии», сотрудничество с премией имени Павла Тычины, проходят лекции и культурные события. Комплекс регулярно принимает известных гостей, а Пасхальный фестиваль стал знаковым событием года с участием Златы Огневич, Тони Матвиенко и Евгения Клопотенко.

Бренд-директор «Синергии» Анна Тесляк подытоживает:

«Выбор года и наша победа — это доверие, которое мы ежедневно подтверждаем работой. Мы стабильно строим, повышаем стандарты и инвестируем в среду, независимо от обстоятельств. Люди это ощущают».