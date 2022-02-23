"Выбор сделан": Ющенко обратился к украинцам из-за обострения на Донбассе

По словам Ющенко, сутью его жизни есть свобода и Украина.

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к украинцам из-за обострения на Донбассе. Он подчеркнул, что в это сложное время остается с семьей в стране.

Об этом он 23 февраля написал на своей странице в Facebook.

"В эти сложные для Украины дни, перед лицом нарастающей агрессии Российской Федерации, хочу заверить Вас, – я и моя семья остаемся в Украине! Мой выбор сделан", – подчеркнул он.

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По словам Ющенко, сутью его жизни является свобода и Украина. Свобода похожа на солнце, замечаешь, когда теряешь, когда нет, написал экспрезидент.

"Я хочу навсегда сохранить для нас свободу, навсегда сохранить для нас государство!...Мы должны идти вперед, не можем останавливаться, чтобы наши дети, внуки и правнуки не начинали все сначала. Я выбираю свободную, сильную и справедливую Украину. Мы сможем и Украина – победит! Слава Украине”, — добавил Ющенко.

Напомним, что Ющенко прокомментировал новости о том, что Россия планирует вторжение в Украину. Политик считает, что никакого нападения на Украину не будет. Впрочем, рассказал, что все же следует укрепить армию.

Виктор Ющенко рассказал, что он считает самым ценным для страны за 30 лет

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