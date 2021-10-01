Выбор украинцев. Строительную группу "Синергия" избрано девелоперской компанией года

Второй год подряд "Синергия" занимает первое место в национальном конкурсе "Украинская народная премия".

В этом году застройщик выиграл в категории "Недвижимость", получив звание «Лучшая девелоперская компания Киевской области 2021».

"Украинская народная премия" - это ежегодный национальный проект, который определяет лучшие товары и услуги на рынке. Победителей выбирают путем онлайн-опроса потребителей. Торжественная церемония награждения состоится в рамках Kyiv International Economic Forum. По результатам 2021 года были определены победители в 24 категориях, среди которых: недвижимость, бизнес и финансы, развлечения и отдых, товары для детей, интернет и связь, а также другие. Результаты голосования утверждает всеукраинское агентство маркетинговых исследований «DigData», специализирующееся на изучении потребительского поведения с применением online-опросов.



"Мы благодарны нашим клиентам за доверие и такую высокую оценку. Очередная победа в рейтинге Украинской народной премии - это результат усилий всей команды. Мы стараемся рассмотреть и учесть все пожелания наших инвесторов и жителей: регулярно проводим опросы, читаем отзывы и комментарии. А обратная связь в виде победы в "Украинской народной премии" мотивирует нас работать еще активнее и делать еще больше для вашей комфортной жизни », - комментирует директор Строительной группы “Синергия” Игорь Оверко.

Компания заявляет, что все ее проекты создаются на основе стандартов Синергии. Уютные дворы-парки с продуманной навигацией, современные детские площадки, долговечны фасады, просторные и светлые подъезды, квартиры с большими окнами - вместе эти элементы делают жилые комплексы Строительной Группы «Синергия» комфортными для жизни. Что из года в год подтверждается народным выбором. На сегодня в жилых комплексах застройщика проживает около 11 000 жителей.

Напомним, что Синергия является членом Конфедерации строителей Украины (КСУ) и ежегодно получает премии и награды в национальных конкурсах, а также призовые места в престижных рейтингах. Среди последних званий компании: "Бренд года", "Выбор года", победы в европейских проектах - "EE Real Estate Project Awards" и профессиональных национальных - IBuild и других. Только за последний год компания вошла в Топ-5 компаний на рынке жилой недвижимости в пригороде столицы по версии Рейтинга «Минфина» и заняла 10 место в Рейтинге крупнейших застройщиков-2020 по версии портала недвижимости "ЛУН" и издания "НВ". Узнать больше о компании можно по ссылке.

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