Выборы через "Дию": эксперт по кибербезопасности назвал основные риски электронного голосования

Выборы / © ТСН.ua

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Эксперт прокомментировал, насколько реальн сценарий проведения выборов путем электронного голосования, в частности через "Дию". Наибольший риск – валидировать избирателя. В классических выборах вы заходите в кабинку, вас никто не видит и ваш выбор анонимный.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности, основатель компании AmonSul и соучредитель крупнейшего украинского сообщества по кибербезопасности Сергей Харюк.

В цифровом формате трудно гарантировать, отмечает он, что нажатие на кнопку за Зеленского, Порошенко, или за кого-то другого сделали именно Иван, Сергей или Петр без чьего-либо влияния.

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И с развитием искусственного интеллекта эти вызовы только растут. Когда злоумышленники могут подделать ваши лица и голос, кто будет гарантировать, что кто-то не проголосовал вместо вас?

Могут ли россияне заблокировать такое голосование

По словам Харюка, это вполне реальная угроза. Россияне могут атаковать и инфраструктуру, и механику голосования. Представим, что верификационный механизм у "Дии" имеет ограничения.

"Если система не проверяет, кто посылает эти запросы, хакеры могут массово их подделывать, используя настоящие ID. В результате реальный пользователь, когда попытается проголосовать, получит блокировку на, например, 30 минут. Если это ближе к завершению выборов, то он просто не успеет проголосовать", — пояснил эксперт.

В случае выборочной блокировки избирателей определенного кандидата может фиксироваться влияние на результат. Условно, объясняет Харюк, если из атаки "выбьют" часть избирателей Зеленского или Порошенко, это сделает победителем Бойко.

Ранее говорилось, что на вражеских Telegram-каналах активно распространяются поддельные документы, в которых говорится, что украинцы за рубежом якобы лишены права голосовать на президентских выборах. Это ложная информация, являющаяся частью дезинформационной кампании.