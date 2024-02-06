Выборы и повестки в "Дії": Федоров прокомментировал вероятность онлайн-голосования и мобилизации

В Минцифри часто опровергают слухи, что через "Дію" будут поступать повестки.

В Минцифри в очередной раз заверили, что в приложении "Дія" не планируется разглашение и проведение выборов.

Об этом сказал вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона во вторник, 6 февраля.

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"Не планируется ни повесток, ни выборов (в "Дії" – ред.)", — ответил министр коротко на вопрос, существует ли вероятность проведения голосования и раздачи повесток в приложении.

Также Федоров добавил, что в феврале ведомство намерено открыть код "Дії", который позволит разработчикам посмотреть, как работает портал государственных услуг.

"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали. И у "Дії" будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", — заметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский осудил "охоту" ТЦК на военнообязанных на улице и заявил, что процедуру мобилизации на сегодняшний день можно осовременить благодаря диджитал-формату.

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