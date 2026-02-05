Выборы после войны: в Раде рассказали, какие форматы голосования не поддерживают

Выборы в Украине

Первые послевоенные выборы президента в Украине не планируют совмещать с референдумом, а голосование онлайн или почтой пока не рассматривается как реалистический вариант.

Об этом заявила член рабочей группы по подготовке избирательного законодательства, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Телеграфу".

По ее словам, идея проведения президентских выборов одновременно с референдумом на этом этапе не поддерживается. Участники рабочей группы предварительно высказались против такого формата первых послевоенных выборов.

Комментируя возможность альтернативных способов голосования — онлайн или по почте, Шуляк подчеркнула, что эти варианты пока не рабочие. Она отметила, что уровень общественного доверия к таким механизмам в Украине остается низким, а у государства нет ни технической, ни организационной готовности для их внедрения.

"Даже Эстонии понадобилось более 25 лет, чтобы дойти до выборов онлайн. И количество избирателей там и в Украине - несравнимо", - пояснила депутат.

Она добавила, что онлайн и почтовое голосование, вероятно, станут технологиями будущего, однако во время первых послевоенных выборов их применение не предусматривается.

Также Шуляк очертила ориентировочные сроки подготовки законодательных изменений. По ее словам, дедлайн для подгрупп рабочей группы был установлен на 30 января, а уже в феврале можно ожидать драфта законопроекта с обобщенными предложениями.

"Фактически все наработки уже оформлены в виде сравнительных таблиц. Думаю, в конце февраля - начале марта соответствующий законопроект можно будет регистрировать", - подытожила она.

Украина впервые после начала полномасштабной войны готовится к выборам. ТСН.ua рассказал, когда будут выбирать президента Украины и какие вопросы могут вынести на референдум.