Выборы после войны: в ЦИК заявили об изменении правил

Олег Диденко о послевоенных выборах в Украине / © УНІАН

Проведение выборов в Украине после окончания войны потребует принятия специального законодательства, которое будет учитывать реалии послевоенного периода.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Укринформу.

По его словам, действующие в мирное время привычные избирательные правила не смогут в полной мере обеспечить надлежащую организацию голосования после боевых действий. Именно поэтому, по его убеждению, целесообразно принять отдельный закон, определяющий особые процедуры и механизмы проведения послевоенных выборов.

Как отметил Диденко в интервью, такой нормативный акт должен урегулировать вопрос возможности или невозможности проведения выборов на отдельных территориях. Речь идет, в частности, о регионах, которые подверглись значительным разрушениям или фактически потеряли население из-за войны.

Глава ЦИК напомнил, что соответствующий законопроект комиссия подготовила еще в 2022 году и передала на рассмотрение Верховной Рады. После этого, по его словам, документ прорабатывался при участии международных партнеров, однако по состоянию на данный момент он официально не зарегистрирован в парламенте.

Диденко подчеркнул, что вопрос проведения выборов в разрушенных или малозаселенных громадах не может решаться ситуативно — для этого необходима четкая законодательная база.

Позиция власти по выборам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к проведению выборов при соответствующей поддержке со стороны США и европейских союзников. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений мирных инициатив, предполагающих избирательный процесс после заключения соглашения.

Более того, глава государства призвал парламент наработать необходимые изменения в законодательство. В конце декабря в Верховной Раде была создана специальная рабочая группа, анализирующая возможность проведения выборов в условиях военного положения. Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что соответствующий закон будет носить разовый характер, а Центральная избирательная комиссия уже возобновила работу Государственного реестра избирателей.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что в настоящее время в Украине не ведется подготовка к онлайн-голосованию. По его словам, полностью цифровые выборы нуждаются в длительной технической и законодательной проработке, а также в высоком уровне общественного доверия.