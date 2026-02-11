Выборы президента в Украине: Зеленский ответил, объявит ли их 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует объявлять о проведении выборов 24 февраля. По его словам, информацию о якобы подготовке такого решения он видел только в медиа и не понимает, откуда она появилась.

Об этом шла речь во время общения с журналистами 11 февраля.

По словам Зеленского, о таких планах он узнал исключительно из СМИ.

«Первый раз услышал об этом от Financial Times, второй раз — уже из вашего вопроса», — отметил президент в ответ журналистам.

Глава государства подчеркнул, что вопрос выборов может рассматриваться только после достижения прекращения огня и получения надежных гарантий безопасности для страны. До этого момента, подчеркнул он, проведение избирательного процесса невозможно.

Зеленский подчеркнул, что его позиция по выборам остается неизменной, а именно — Украина может перейти к избирательному процессу только после прекращения огня и получения надлежащих гарантий безопасности.

«Я много раз говорил: вопрос выборов — это вопрос безопасности. Будет ceasefire — будут выборы», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что инициатива относительно обсуждения выборов как правило поступает от международных партнеров, тогда как украинская сторона самостоятельно этот вопрос не поднимала. В то же время он подтвердил, что государство готово к выборам при условии создания соответствующих предпосылок по безопасности.

Также Зеленский опроверг предположение о давлении со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон не выдвигал Украине ультиматумов по поводу гарантий безопасности в случае отсутствия выборов.

По его словам, Белый дом не связывает проведение выборов с предоставлением гарантий безопасности и не угрожает их отменой в случае отсутствия избирательного процесса.

Напомним, ранее британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США.

Поэтому перспективу проведения выборов в Украине весной 2026 года активно начали обсуждать в Сети.