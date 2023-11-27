Выборы ромского "барона" на Закарпатье закончились массовой дракой и убийством

На месте происшествия продолжают работать полицейские, чтобы не допустить развития конфликта.

В селе Подвиноградов на Закарпатье произошло массовое столкновение, которое закончилось убийством.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"Сегодня, 27 ноября, около 15 часов в полицию поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов Береговского района. Правоохранители немедленно прекратили нарушение общественного порядка и установили, что в результате происшествия был смертельно травмирован один из участников", — говорится в сообщении.

Место преступления

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к смертельному избиению 40-летнего погибшего: подозреваемым является 34-летний местный житель. Предварительно известно, что злоумышленник нанес мужчине один удар лопатой по голове, после чего тот умер.

"Правоохранители установили и других участников драки. Пока с ними проводят следственные действия. После проведения первоочередных мероприятий по делу возможна дополнительная правовая квалификация. На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые, в частности, обеспечили публичный порядок и не допустили развития конфликта", — подытожили правоохранители. .

Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что беспорядки возникли в связи с выборами нового "барона" (неофициального лидера. – Ред.) ромской общины.

"Сегодня днем начались разборки между "кланами" – двумя конкурирующими группами влияния внутри лагеря. Произошла масштабная потасовка, в результате которой, по сообщениям очевидцев, погиб человек. Сообщается, что на улице слышали выстрелы", – добавили в издании "Закарпатье 24".

Ранее сообщалось, что в Закарпатье школьник, в семье которого 13 детей, украл 2 000 грн на продукты. Его осудили на 5 лет.

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