Выборы, территориальные уступки и захватнические планы Путина: главное из интервью Ермака

Ермак убежден, что если Украина не выстоит, то Россия нападет на страны Балтии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera. В нем он рассказал о результатах Курской операции, как изменится поддержка Украины после выборов в США и готов Зеленский на территориальные уступки.
Все подробности – читайте ниже.
Выборы в Украине
Глава ОП ответил, что выборы в Украине проведут сразу после окончания войны. Он считает, что сегодня ресурсы должны идти на войну.
"(Выборы состоятся – Ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень четко говорит, что он захочет, чтобы все солдаты могли голосовать, а также беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", – сказал Ермак.
Территориальные уступки
В то же время Ермак уверяет, что президент Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе. Он опроверг, что в 2022 году президент Зеленский был готов согласиться на границы от 23 февраля, заморозив статус Крыма и других территорий Донбасса, оккупированных россиянами.
"Но это правда, что он был готов к переговорам исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению", — подчеркнул Ермак.
На какие еще страны может напасть РФ
Если Украина не устоит, Россия нападет на страны Балтии, считает Ермак.
Боящимся эскалации я говорю, что мы должны реагировать объединено, и нужно повторить, что недостаточно прекратить боевые действия, мы должны предотвратить следующую агрессию. В противном случае риск достигает также стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, говорят, что они очень озабочены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", – сказал он.
Войска НАТО в Украине
Украина никогда не просила НАТО принимать военное участие в войне. Мы просим оружия и материальной поддержки.
"Это российская пропаганда обвиняет нас в том, что мы втянули мир в войну. Мы боремся в одиночку, конечно нам помогают наши партнеры, но в одиночку. Правда, просим оружия и материальной поддержки. За почти три года мы показали, что помощь абсолютно эффективна ", – сказал Ермак.
Курская операция
Курская операция стала символом борьбы, подвергая сомнению способность Путина контролировать ситуацию на фронте.
Также Ермак поддержал решение военачальников по отношению к Курску, считая, что это разрушило российский нарратив и ослабило позиции Путина. Война, по его мнению, остается единственным путём.
Выборы в США
Ермак убежден, что ни один из кандидатов в президенты США не хочет разрешить Путину выиграть войну в Украине.
Во время недавней поездки в Соединенные Штаты президент Украины Владимир Зеленский имел теплый разговор с кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис, но и встреча с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом тоже прошла очень хорошо.
"Мы вернулись из Соединенных Штатов, уверены, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена. Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, хорошо знает, что на нас напали, и мы не можем не победить”, — сказал он.
Мирные предложения Китая и Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский будет готов рассмотреть мирные предложения других стран, в частности, Китая и Бразилии, чтобы интегрировать их в украинскую формулу мира.
“В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и т.д., чтобы интегрировать их в нашу. Тогда у нашего предложения будет большая поддержка”, — отметил он.
Напомним, ранее Ермак заявил, что Украина готова к обсуждению вариантов разрешения конфликта при одном условии.