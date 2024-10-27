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Выборы, территориальные уступки и захватнические планы Путина: главное из интервью Ермака

Выборы, территориальные уступки и захватнические планы Путина: главное из интервью Ермака

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Ермак убежден, что если Украина не выстоит, то Россия нападет на страны Балтии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera. В нем он рассказал о результатах Курской операции, как изменится поддержка Украины после выборов в США и готов Зеленский на территориальные уступки.

Все подробности – читайте ниже.

Выборы в Украине

Глава ОП ответил, что выборы в Украине проведут сразу после окончания войны. Он считает, что сегодня ресурсы должны идти на войну.

"(Выборы состоятся – Ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень четко говорит, что он захочет, чтобы все солдаты могли голосовать, а также беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", – сказал Ермак.

Территориальные уступки

В то же время Ермак уверяет, что президент Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе. Он опроверг, что в 2022 году президент Зеленский был готов согласиться на границы от 23 февраля, заморозив статус Крыма и других территорий Донбасса, оккупированных россиянами.

"Но это правда, что он был готов к переговорам исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению", — подчеркнул Ермак.

На какие еще страны может напасть РФ

Если Украина не устоит, Россия нападет на страны Балтии, считает Ермак.

Боящимся эскалации я говорю, что мы должны реагировать объединено, и нужно повторить, что недостаточно прекратить боевые действия, мы должны предотвратить следующую агрессию. В противном случае риск достигает также стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, говорят, что они очень озабочены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", – сказал он.

Войска НАТО в Украине

Украина никогда не просила НАТО принимать военное участие в войне. Мы просим оружия и материальной поддержки.

"Это российская пропаганда обвиняет нас в том, что мы втянули мир в войну. Мы боремся в одиночку, конечно нам помогают наши партнеры, но в одиночку. Правда, просим оружия и материальной поддержки. За почти три года мы показали, что помощь абсолютно эффективна ", – сказал Ермак.

Курская операция

Курская операция стала символом борьбы, подвергая сомнению способность Путина контролировать ситуацию на фронте.

Также Ермак поддержал решение военачальников по отношению к Курску, считая, что это разрушило российский нарратив и ослабило позиции Путина. Война, по его мнению, остается единственным путём.

Выборы в США

Ермак убежден, что ни один из кандидатов в президенты США не хочет разрешить Путину выиграть войну в Украине.

Во время недавней поездки в Соединенные Штаты президент Украины Владимир Зеленский имел теплый разговор с кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис, но и встреча с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом тоже прошла очень хорошо.

"Мы вернулись из Соединенных Штатов, уверены, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена. Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, хорошо знает, что на нас напали, и мы не можем не победить”, — сказал он.

Мирные предложения Китая и Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов рассмотреть мирные предложения других стран, в частности, Китая и Бразилии, чтобы интегрировать их в украинскую формулу мира.

“В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и т.д., чтобы интегрировать их в нашу. Тогда у нашего предложения будет большая поддержка”, — отметил он.

Напомним, ранее Ермак заявил, что Украина готова к обсуждению вариантов разрешения конфликта при одном условии.

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