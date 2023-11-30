Выборы только после завершения военного положения: все политические силы ВР подписали меморандум

Как парламентские, так и президентские выборы в Украине должны пройти только после завершения войны.

В ноябре 2023 все политические силы, которые представлены в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения.

Об этом говорится в документе на сайте Верховной Рады, а также в комментарии первого вицеспикера Александра Корниенко "Украинской правде".

Договоренности о проведении выборов только после завершения военного положения в Украине были достигнуты во время встречи в формате "Диалогов Жана Моне" ради мира и демократии, которая состоялась 10-12 ноября в Закарпатье.

В ноябре 2023 года все политические силы подписали меморандум о проведении следующих выборов Фото: сайт парламента, УП

Известно, что руководство Верховной Рады, председатели и делегированные представители депутатских фракций и групп ВР 9-го созыва "пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения)".

Среди подписавших документ, в частности, есть:

Давид Арахамия ("Слуга народа"),

Юлия Тимошенко ("Батькивщины"),

Ирина Геращенко ("Евросолидарность"),

Александра Устинова ("Голос"),

Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность"),

Виктория Подгорная ("Слуга народа")

Отмечено, что выборы должны быть проведены на основе действующего Избирательного кодекса с сохранением за основу избирательных систем национальных и местных выборов, вернув нормы, обеспечивающие состязательность кандидатов в пределах одного партийного списка (в качестве примера — отмена ограничения в 2556 от избирательной квоты, необходимых для продвижение кандидата в избирательном списке).

"Мы убеждены, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины и что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов. Однако мы также осознаем, что в результате войны и ее последствий проведение выборов будет связано с уникальными вызовами, требующими широкого политического консенсуса для их успешного решения. Поэтому в рамках следующего Диалога Жана Моне мы продолжим наш обмен мнениями по принципам, которые могут стать краеугольными камнями предстоящих выборов в Украине", — говорится в документе.

Как сказал первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко, все обязательства, которые взяли на себя политсилы, есть в меморандуме.

"Диалоги Жана Моне" 10-12 ноября были посвящены широкому кругу вопросов, среди которых были и вопросы выборов", — сказал он.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уже рассказывал, почему в 2024 году в Украине нельзя проводить ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года.

Ранее в западных СМИ говорилось о том, как Запад может дестабилизировать режим президента РФ Владимира Путина. Авторы писали о президентских выборах в РФ в 2024 году и отметили, что нет никакой причины, почему Запад должен позволить Путину просто одержать еще одну победу "в печальной пародии на демократию, в которой он председательствует".

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