Выборы в "Дії": в Минцифры ответили, состоятся ли они в Украине

Выборы в Украине

Внедрение выборов в Украине через приложение «Дія» пока невозможно из-за ряда юридических ограничений, прежде всего связанных с обеспечением тайны голосования.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью Forbes Ukraine.

Почему нельзя проводить выборы через "Дія"

По его словам, главным препятствием для электронного голосования является требование Конституции по сохранению конфиденциальности волеизъявления. В нынешних условиях гарантировать, что выбор гражданина останется полностью тайным, возможно только в традиционном формате — в избирательных кабинках.

В то же время чиновник отметил, что технически платформа «Дія» имеет инструменты, позволяющие проводить электронные голосования. Однако для их использования необходимы общественные и законодательные изменения, предусматривающие новый формат избирательного процесса, в частности, отказ от действующей модели тайного голосования.

Электронные выборы: где в мире уже внедрен процесс

Борняков привел примеры стран, где электронные выборы уже внедрены, в частности, Эстонии и отдельных государств Южной Америки. В то же время, он подчеркнул, что для Украины этот вопрос должен быть решен коллективно — через политическое или даже референдумное решение.

Отдельно он напомнил, что подобные юридические ограничения являются причиной, почему в «Дії» также не планируют вводить функцию отправки повесток военнообязанным.

В Минцифре подчеркивают, что ключевым приоритетом остается защита персональных данных граждан и соответствие европейским стандартам кибербезопасности в рамках евроинтеграции.

Борняков также отметил, что цифровизация государственных услуг должна уменьшать потребность в физических визитах в учреждения, что особенно важно в условиях войны из-за рисков безопасности скопления людей.

Напомним, проведение выборов в Украине во время войны или даже временного прекращения огня невозможно, отмечал ранее первый заместитель председателя Верховной Рады.

