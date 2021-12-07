Выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе: Зеленский расширил санкционный список

Выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе: Зеленский расширил санкционный список

Указы вступают в силу со дня опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский за "российские" выборы в оккупированном Крыму и на Донбассе ввел в действие решение СНБО "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

Указ №623 появился на сайте главы государства 7 декабря.

Под санкции попали:

Михаил Малышев – глава так называемой "ЦИК Республики Крым"

Константин Бахарев – избранный в Крыму депутат Госдумы России от "Единой России"

Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин – кандидаты на выборах от российских "зеленых"

десятки других членов ЦИК Республики Крым и территориальных избирательных комиссий.

Контроль за исполнением решения СНБО возлагается на его секретаря Алексея Данилова. Указы вступают в силу со дня опубликования.

Как сообщалось, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижнюю палату парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продолжались три дня. Голосовали также на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

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