Выборы в Харькове: в ЦИК рассказали, будут ли проверять на участках COVID-сертификаты

Выборы мэра пройдут в воскресенье, 31 октября.
На участках на выборах в Харькове, которые состоятся 31 октября, не будут проверять COVID-сертификатов у избирателей.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
"Сейчас распространяется сообщение о том, что на выборах 31 октября на участках будут проверять сертификаты о прививках или негативном тесте. Или будут проверять — нет", — говорится в сообщении.
Для того чтобы безопасно проголосовать, нужно иметь паспорт; маску, антисептик, личную ручку; соблюдать дистанцию.
В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram объяснил свои слова о том, что на участках могут проверять сертификат или COVID-тест.
"Вчера, комментируя вопрос допуска людей к избирательным участкам в Харькове, я имел в виду не юридическую, а скорее моральную плоскость проблемы. Поэтому каждый сознательный человек в таких условиях, отправляясь в публичное место, где будут находиться также пожилые люди (а это основная группа риска) должна максимально позаботиться о безопасности", — написал он.
Радуцкий также отметил, что Харьковская область на грани попадания в "красную" зону. за прошедшие сутки в регионе обнаружили почти 1,5 тыс новых случаев COVID-19.
Напомним, Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.
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