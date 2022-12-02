Выборы в Польше никак не повлияют на поддержку Украины - Туск

Украина будет получать всестороннюю поддержку, вне зависимости от того, как закончатся предстоящие выборы в Польше.

Об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил президент Европейского Совета в 2014-2019 годах Дональд Туск, сообщает Укринформ.

Он отметил, что скоро в Польше состоятся выборы, а в Кремле очень рассчитывают на то, что в странах Европы начнутся ссоры между политиками и государствами из-за цен на энергоносители, усталости от войны и дестабилизации.

Вместе с тем Туск заверил, что независимо от результатов выборов народ и власти Польши будут последовательными в поддержке Украины, а также будут поддерживать Киев на международной арене.

Он выразил уверенность, что действующие власти Польши сделают все возможное для консолидации международного сообщества в поддержку Украины. Туск заявил, что в Варшаве отлично понимают потребность Украины в современном оружии и всесторонней поддержке.

"Хочу вас заверить, что на Польшу вы можете рассчитывать вне зависимости от ситуации и вплоть до самой победы", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше наблюдается увеличение количества прибывших украинцев, выезжающих из-за агрессии в Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польше заявили, что министерша обороны Германии обещает выдвинуть предложение правительства по Patriot.

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