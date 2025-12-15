Выборы в Совет: партии Залужного, Порошенко и Белецкого лидируют в опросах

Реклама

Об этом пишет Цензор.net со ссылкой на данные опроса КМИС.

На вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% определившихся граждан отдали бы голос за партию Валерия Залужного — бывшего главнокомандующего ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании.

На втором месте – Европейская Солидарность Петра Порошенко, которую готовы поддержать 16,2% граждан.

В тройке лидеров также политическая сила «Третья штурмовая бригада» бригадного генерала Андрея Белецкого, ныне командующего Третьим армейским корпусом. За его политическую силу отдать голоса готовы 11,9% респондентов.

По сравнению с опросом в сентябре рейтинг Залужного снизился, Порошенко и Белецкого — показывает рост.

Блок действующего президента Владимира Зеленского готов поддержать 11,3%. Поддержка этой политической силы за год снизилась, в рейтинге КМИС она на четвертой строчке. На пятом месте партия председателя ГУР Кирилла Буданова, поддерживаемая 10,4%.

Опрос проводился 26 ноября – 10 декабря.