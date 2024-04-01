Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выборы в Турции, детали обстрела Харькова и движение астроида к Земле: главные новости ночи 1 апреля 2024 года

Выборы в Турции, детали обстрела Харькова и движение астроида к Земле: главные новости ночи 1 апреля 2024 года

В Турции возможны изменения на политическом ландшафте / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Выбитые окна и повреждения водопровода: Терехов прокомментировал ситуацию в Шевченковском районе Харькова после обстрела Читать далее –>
  • Украинские военные сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России: какие корабли повреждены Читать далее –>
  • К Земле двигается 122-метровый астероид Читать далее –>
  • Спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине: он ищет варианты — CNN Читать далее –>
  • Турецкая оппозиция победила партию Эрдогана на ключевых местных выборах Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация