Выборы в Украине: Буданов ответил, готов ли баллотироваться в президенты

Кирилл Буданов / © Getty Images

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал возможность своего участия в предстоящих президентских выборах.

Об этом он рассказал во время открытого интервью LB.ua.

Глава военной разведки отметил, что пока не рассматривает этот вопрос как приоритетный и не занимается планированием политической карьеры. Отвечая на прямой вопрос о готовности баллотироваться на пост главы государства, Буданов подчеркнул, что сейчас перед страной стоят другие вызовы, а будущее зависит от многих переменных.

«Честно говоря, так конкретно я еще не подходил к этому вопросу. Не думал. Не уверен, что с этим вопросом мы столкнемся прямо сейчас. А на то, что будет потом, влияет столько факторов…», — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.

Также Польша выразила готовность принять участие в организации предстоящих выборов в Украине, предложив практическую поддержку со стороны Варшавы.