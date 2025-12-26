Выборы в Украине: какие существуют угрозы вмешательства со стороны России

Угроза российского вмешательства в выборы

Реклама

Во время проведения послевоенных выборов в Украине будет существовать угроза вмешательства со стороны России, целью которого будет либо привести к власти лояльное руководство, либо поставить под сомнение легитимность результатов голосования.

Об этом заявила глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, народный депутат Елена Шуляк после первого заседания рабочей группы по выборам в Украине.

Народный депутат отметила, что в России выборы давно «превратились в формальную процедуру подтверждения заранее определенного результата» и именно такой способ «волеизъявления» Кремль пытается экспортировать за пределы российских границ.

Реклама

По словам Елены Шуляк, вмешательство в избирательные процессы «начинается задолго до дня голосования и не завершается объявлением результатов».

«Речь идет о кибератаках на избирательные системы и реестры, массовом распространении дезинформации и фейков, финансировании лояльных политических проектов и псевдообщественных инициатив, подкупе избирателей, дискредитации институтов и результатов голосования еще до их официального объявления», — перечислила она угрозы.

Отдельным инструментом вмешательства в выборы нардеп назвала соцсети.

«Платформы вроде TikTok, Facebook, X и YouTube позволяют с помощью миллионов ботов, скоординированных сетей аккаунтов и алгоритмического продвижения быстро масштабировать эмоциональные нарративы. При планомерном использовании это позволяет не убеждать фактами, а формировать ощущение "общественного мнения", навязывать страхи, сомнения и простые, но ложные ответы на сложные вопросы», — отметила она.

Реклама

Елена Шуляк привела пример недавних выборов в Румынии, Грузии и Молдове, где такое вмешательство «может быть как публичным и демонстративным через поддержку или блокирование определенных кандидатов и политических идей, так и скрытым через незаконное финансирование политических кампаний, партий, общественных структур и медиа, которые работают на формирование нужной повестки дня».

«Часто это маскируется под внутреннюю политическую конкуренцию, но по сути является внешним управляемым процессом. Параллельно запускаются кампании по подрыву доверия к избирательным комиссиям, судам, общественным организациям в сфере выборов, а также к самим процедурам и результатам голосования», — отметила она.

По мнению народного депутата, пророссийскими силами может использоваться запугивание избирателей возможной эскалацией войны или ее повторением.

«Наша задача — построить такие правила и механизмы, которые обеспечат одновременно внутреннюю и внешнюю легитимность выборов. Такую, при которой и украинское общество, и все политические силы не будут иметь оснований для сомнений, а международные партнеры признают: украинская демократия выдержала экзамен на прочность даже в условиях беспрецедентно агрессивного внешнего вмешательства», — подчеркнула Елена Шуляк.

Реклама

Напомним, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия считает, что для обеспечения волеизъявления украинцев, которые находятся за рубежом, и внутренне перемещенных лиц нужно ввести «гибридную» модель голосования.