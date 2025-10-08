Выборы в Украине: состоятся ли они во время войны

Выборы в Украине

Обсуждение о проведении выборов в Украине, несмотря на военное положение, снова набрали обороты осенью.

Несмотря на принятие Верховной Радой постановления, запрещающего местные выборы до завершения войны, в СМИ активно распространяются слухи о возможных политических амбициях чиновников, в частности Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Что известно о выборах в Украине и когда они могут состояться — читайте в материале ТСН.ua

Верховная Рада Украины закрыла вопрос о выборах во время войны

В среду, 8 октября, Верховная Рада Украины приняла постановление№ 14031 «О непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления». Документ закрепляет невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения.

Поэтому местные выборы в октябре 2025 года не состоятся, а действующие чиновники останутся на своих местах до завершения войны. Ответственность за невозможность выборов возлагается на Россию как государство-агрессора.

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Как отметил нардеп Виталий Безгин, такое решение было необходимо для того, чтобы никто не ставил под сомнение законность деятельности местных советов» в условиях полномасштабной войны.

Также там указано, что решение о проведении следующих местных выборов будет принято только после окончания вооруженной агрессии РФ и прекращения или отмены военного положения в Украине.

СМИ распространяют информацию о вероятных политических амбициях Залужного и Буданова

Недавно французский портал Intelligence Online сообщил, что якобы представители бывшего главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в Британии Валерия Залужного, обращались к топ-военным. Они предлагали войти в его парламентский список будущей политсилы в случае выдвижения на пост президента.

«Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского», — сообщало издание.

Французское медиа также отметило, что сам Залужный не комментирует каких-либо будущих политических планов.

Ранее влиятельное британское издание The Guardian сообщало, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предлагалсвои консультационные услуги Залужному, но посол отказал ему.

В то же время Intelligence Online отмечало, что не только Залужный имеет политические амбиции: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов якобы также планирует свою политическую карьеру.

Медиа сообщало, что в случае участия Буданова в президентской кампании, представитель ГУР Андрей Юсов будет помогать ему в этом деле.

Реакция Залужного

Медиарадница Залужного Оксана Тороп опровергла слухи о создании им предвыборной команды с участием военных. Она заявила, что пока идет война, Залужный не думает о выборах, а такая информация — это, по ее мнению, политические игры с частным заказом.

«И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании (Залужным предвыборного — Ред.) штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры», — сказала Тороп.

Впоследствии сам Валерий Залужный прокомментировал информацию, относительно вероятной подготовки к выборам.

Он заверил, что не признает никаких идей проведения выборов во время войны, а тем, кто получает политические предложения от якобы его фамилии, советует сообщить об этом в правоохранительные органы.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Associated Press

Залужный подчеркнул, что не имеет никаких связей с какой-либо политической силой и не готовится ни к каким выборам.

«Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает. И кстати — их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом — это будет правда. Только объединенная нация способна выстоять. Держим строй», — написал Залужный в Telegram.

Что говорит Зеленский

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы могут состояться только после достижения режима прекращения огня.

«Если завтра Путин согласится на перемирие на любой срок — в Украине уже могут быть выборы», — сказал глава государства в в интервью Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Ранее в интервью Fox Newsон назвал главное условие для проведения выборов — это сотрудничество с партнерами и наличие гарантий безопасности.

«Нам нужна безопасность для проведения выборов… Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции, при условии прекращения огня мы можем провести выборы. Конечно, при поддержке наших партнеров», — пояснил Зеленский.

В январе Зеленский заявлял, что проведение президентских и парламентских выборов во время военного положения невозможно, ведь это противоречит Конституции и законам Украины. Также он сделал предположение, что парламент может назначить дату выборов, когда закончится «горячая фаза войны» и в стране будет отменено военное положение.

Что необходимо для проведения выборов в Украине

Нардеп Федор Вениславский в интервью Radio NVрассказал, что сейчас в Украине действует четкий запрет на проведение любых выборов во время военного положения. Это закреплено как в законах, так и в Конституции.

Он подчеркнул, что полномочия Верховной Рады автоматически продолжаются, пока военное положение не будет отменено. Вениславский отметил, что для начала проведения выборов необходимо:

отмена военного положения — для этого нужен Указ Президента, который должен быть утвержден Верховной Радой (минимум 226 голосов);

после отмены режима, для организации послевоенных выборов (президентских, парламентских или местных) необходимо будет принять отдельный новый закон.

Нардеп Федор Вениславский

Нардеп подчеркнул, что ключевой задачей этого будущего закона является обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса, чтобы легитимность избранных органов власти не вызывала сомнений.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью «Украинской правде» отмечал, что хотя действующее законодательство содержит алгоритмы для послевоенных выборов, нужен новый закон, чтобы их скорректировать.

Он подчеркнул, что после завершения военного положения понадобится больше времени на подготовку выборов, чем предусмотрено сейчас.

«Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке тех процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения надо больший период времени, чем тот, который определен законодательством», — пояснил он.

Когда ожидать выборы в Украине

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь Роман Бессмертный в эфиреЭспрессо рассказал, что выборы можно будет провести не ранее чем через три-четыре года после окончания войны.

Он разъяснил, что это связано с требованиями к проведению избирательной кампании и соблюдению норм ОБСЕ и международного права

«Выборы можно будет провести с точки зрения требований украинского законодательства, норм ОБСЕ, международного права, не раньше, чем через три, а то четыре года. Украина — государство, в котором существует такая вещь, как реестр избирателей, учет избирателей, очень тщательное избирательное законодательство, конституционные требования для ведения избирательной кампании. Я уже не говорю о том, что Украина является членом ОБСЕ, где существуют очень тщательные требования к проведению избирательной кампании», — отметил дипломат.

Кроме того, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в планах на 2026 год финансирование выборов не предусмотренов бюджете ЦИК.

По его словам, в проекте Госбюджета на следующий год повторяется норма, которую можно было наблюдать в прошлых бюджетах:

«ЦИК после прекращения или отмены военного положения в Украине подать на рассмотрение ВРУ предложения о внесении изменений в Бюджет в части предусмотрения расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов».

Ранее ТСН.ua писал о том, что в Верховной Раде предлагают изменить избирательное законодательство.

