Выборы в Украине: в "Слуге народа" предлагают "гибридную" модель голосования

Выборы в Украине / © УНИАН

Реклама

Важной проблемой при проведении выборов в Украине глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия считает обеспечение волеизъявления украинцев, которые находятся за рубежом, и внутренне перемещенных лиц. Поэтому он предлагает реализовать «гибридную» модель голосования — онлайн и офлайн.

Об этом он сказал во время заседания рабочей группы ВР по вопросам выборов.

По его словам, в некоторых странах законодательство ограничивает открытие дополнительных избирательных участков, кроме того это потребует дополнительного финансирования.

Реклама

«Нам надо будет решить вопрос или делать это [голосование для украинцев за рубежом] в несколько дней, или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов», — сказал Арахамия.

Нардеп утверждает, что ему, как бывшему айтишнику, непонятны опасения относительно онлайн-голосования, которые он назвал «фантомными страхами».

«Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно поработает, можно ли на самом деле делать гибридное голосование — онлайн и офлайн», — предложил он.

Давид Арахамия отметил, что избирательный процесс будет сложным также из-за большого количества ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Реклама

«У нас есть реестр ВПЛ, но он не имеет точных данных, очень много ВПЛ не регистрируется, потому что, таким образом, избегают появления на радарах из-за мобилизации. Каким образом мы их приведем на участки, мы с вами тоже пока не понимаем, а привести всех надо», — сказал он.

Глава фракции «Слуга народа» объяснил, что низкая явка на выборах может дать основания врагу назвать их недостаточно легитимными.

«Максимизация явки, мне кажется, может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования — или добавляем несколько дней, или добавляем возможность онлайн-голосования», — подытожил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита государственного бюджета.