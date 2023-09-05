Выборы в Украине в условиях войны: Саакашкили рассказал о печальном опыте Грузии

Украина должна быть особенно осторожна со всеми уговорами о выборах.

Прежде чем проводить выборы в Украине, сначала нужно создать очень тщательную систему всеобъемлющей безопасности в киберпространстве, не ограничивать свободу слова и быть готовыми ко всему.

Такое мнение высказал экспрезидент Грузии, экспредседатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили в авторской колонке для Украинской Правды.

“В 2008 году главной целью вторжения России в Грузию было свержение моего правительства, чтобы покончить с успешными реформами и евроатлантическим курсом. Благодаря геройскому сопротивлению нашего народа, мощной поддержке восточных и европейских стран и военно-политической операции США Путин не достиг ни одной из своих стратегических задач”, — пишет Саакашвили.

“Он был очень зол. Торжественно обещал отомстить мне, "подвесив за яйца", и он затаился. А мы решили, что поскольку нам удалось спасти нашу государственность, нужно было ускоряться с реформами и развитием и стараться не оглядываться на Россию», — добавил он.

"Мы даже решили в одностороннем порядке открыть безвизовые поездки для граждан России, чтобы они убедились, что вся их пропаганда лжет и настоящая Грузия очень отличается в лучшую сторону от того, как ее представляют по российскому телевидению", — отметил экспрезидент Грузии.

А что касается реформ и развития, отметил он, то они только ускорились, что прекрасно показала в своей передаче, снятой в 2011 году по всей Грузии, Юлия. "Поэтому Путин особенно злой на меня", — прокомментировал Саакашвили.

“К сожалению, большую часть своих целей Россия достигла гибридными методами в 2012 году путем демократических выборов, во время которых мы увидели “убийство младенца”, постановочные кадры, на которых впервые была испытана система “фабрики троллей”. Все это происходило при попустительстве Запада», — продолжил он.

По его словам, Украине нужно быть особенно осторожной со всеми уговорами о выборах: “Если даже проводить выборы, то сначала нужно создать очень тщательную систему всеобъемлющей безопасности в киберпространстве, не ограничивать свободу слова, всячески отслеживать и сообщать общественности, откуда ноги растут у той или иной? другой провокации, в частности, нужно быть готовым к покушению на убийство”.

"Украине очень важно получить опыт вмешательства российских спецслужб в выборы в Грузии, Черногории, Молдове, а не только в США", — резюмировал Саакашвили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если выборы будут во время войны, то он будет баллотироваться на второй срок.

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