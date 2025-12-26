Выборы в Украине: Зеленский назвал условие проведения и раскрыл источник инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Проведение выборов или референдума в Украине возможны только при полной безопасности, которую должны обеспечить партнеры, повлияв на РФ. В то же время, сенсативные вопросы о судьбе страны не могут решаться единолично.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о работе групп по подготовке послевоенных выборов.

Кто инициировал вопрос выборов?

Президент впервые четко указал источник запроса на обновление власти. По его словам, активизация этой темы не являлась внутренней инициативой.

«Активизация вопроса выборов исходила от американской стороны. Были следующие сигналы. Я об этом говорил много раз», — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что для реализации этого процесса необходимы две ключевые составляющие: законодательные изменения и, прежде всего, безопасность.

Безопасность как главный ультиматум

Зеленский считает, что ответственность за инфраструктуру безопасности для голосования лежит на международных партнерах.

Сила партнеров: У Запада достаточно рычагов, чтобы заставить Россию прекратить обстрелы или договориться о «режиме тишины» на время волеизъявления.

Инфраструктура: безопасность должна гарантироваться как для выборов президента, так и для возможного референдума.

Референдум по «сенсативным» вопросам

Президент подтвердил, что в рамках его плана по 20 пунктам рассматривается возможность проведения общенационального референдума. Это касается тем, которые выходят за рамки полномочий одного человека.

«Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, на которые может ответить только народ Украины. Это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что хотя парламент располагает инструментами для принятия решений, стратегические вызовы нуждаются в прямом волеизъявлении граждан.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.